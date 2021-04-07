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الامارات | صورة متداولة تثير الجدل.. حكم يطلب توقيع هالاند في ممر اللاعبين

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مثيرة للجدل يظهر خلالها الحكم المساعد الروماني في مباراة مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند بذهاب دور الثمانية من لكرة القدم وهو يطلب إمضاء نجم الأخير النرويجي إرلينغ هالاند في ممر اللاعبين بمشهد غير مألوف في ملاعب الكرة.

ويعتبر هالاند (20 عاماً) أبرز نجوم العالم حالياً وبات الشغل الشاغل لكثير من الأندية الأوروبية الكبرى التي تتسابق للحصول على توقيعه وخدماته في الموسم المقبل، أبرزها وبرشلونة ومانشستر سيتي على وجه الخصوص.

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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