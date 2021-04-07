الامارات | صورة متداولة تثير الجدل.. حكم يطلب توقيع هالاند في ممر اللاعبين

شكرا لقرائتكم خبر عن صورة متداولة تثير الجدل.. حكم يطلب توقيع هالاند في ممر اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مثيرة للجدل يظهر خلالها الحكم المساعد الروماني في مباراة مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند بذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وهو يطلب إمضاء نجم الأخير النرويجي إرلينغ هالاند في ممر اللاعبين بمشهد غير مألوف في ملاعب الكرة.

ويعتبر هالاند (20 عاماً) أبرز نجوم العالم حالياً وبات الشغل الشاغل لكثير من الأندية الأوروبية الكبرى التي تتسابق للحصول على توقيعه وخدماته في الموسم المقبل، أبرزها ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي على وجه الخصوص.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news