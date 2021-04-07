الامارات | بالفيديو: محمد صلاح ليس الأول.. مصريان سبقاه في هز شباك ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: محمد صلاح ليس الأول.. مصريان سبقاه في هز شباك ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يكن الهدف الذي أحرزه محمد صلاح نجم ليفربول بمرمى ريال مدريد أول هدف للاعب مصري في شباك النادي الملكي بمباراة رسمية، إذ سبقه مواطناه إبراهيم حسن وأحمد حسام "ميدو" خلال السنوات الماضية.

وكان الظهير الأيمن لفريق نيوشاتل السويسري إبراهيم حسن أول لاعب مصري يهز شباك ريال مدريد في ثمن نهائي كأس الاتحاد الأوروبي "الدوري الأوروبي حالياً" من ضربة حرة مباشرة ساحرة بموسم 1991-1992، وبعده أحرز أحمد حسام "ميدو" ثاني أهداف المصريين بمرمى "الميرينغي" عندما كان لاعباً في مرسيليا الفرنسي في بطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2003-2004.

وسجل صلاح هدف تقليص الفارق في شباك البلجيكي كورتوا حارس ريال مدريد مطلع الشوط الثاني بعدما كان الملكي قد أنهى الشوط الأول بهدفي البرازيلي فينيسيوس والإسباني أسينسيو، ولكن فرحة ليفربول وصلاح لم تدم سوى دقائق بعدما عاد المشاغب البرازيلي وعزز تفوق مدريد بهدف ثالث في مباراة لم يقدم فيها ليفربول المستوى المأمول فيما سجل الريال حضوراً مميزاً وضع من خلاله قدماً في الدور نصف النهائي لبطولته المفضلة التي توج بلقبها 13 مرة.

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