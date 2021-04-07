الامارات | فيرمينيو يستفز جمهور ليفربول بعد إعجابه بهدف فينسيوس في "الريدز"

شكرا لقرائتكم خبر عن فيرمينيو يستفز جمهور ليفربول بعد إعجابه بهدف فينسيوس في "الريدز" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى عدد من مشجعي ليفربول غضبهم من تصرف لاعب الفريق، البرازيلي روبيرتو فيرمينيو عقب مباراة "الريدز" أمام ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز "الملكي" 3-1.



وأبدى فيرمنينو إعجابه بصورة نشرها لاعب الريال فينسيوس جونيور أثناء احتفاله بالتسجيل في مرمى ليفربول، ما أسهم في توجيه عدد كبير من مشجعي "الريدز" لانتقادات للاعب البرازيلي.



ولا تعد المرة الأولى التي يبدي فيها فيرمينيو إعجابه بصور أحد اللاعبين الذين يحرزون أهدافاً في مرمى ليفربول، بعدما سبق له إعجابه بصورة للاعب البرازيلي ريتشارلسون عقب إحرازه هدفاً لفريق إيفرتون في مرمى "الريدز".

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