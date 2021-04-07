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الامارات | ليفربول يهدد بمقاضاة من أهانوا ماني وكيتا

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سيد مصطفى - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استنكر نادي ليفربول الإنجليزي، الإهانات العنصرية التي تعرض لها نجمي الفريق، السنغالي ساديو ماني والغيني نابي كيتا، عقب الخسارة أمام 1-3، الثلاثاء، في بطولة .
وقال ليفربول في بيان على حسابه الرسمي في "تويتر": "يُدين ليفربول جميع أشكال التميز، وسوف نقدم كل الدعم للاعبينا.. سنعمل مع السلطات المختصة لتحديد المتسبب عن تلك الواقعة ومقاضاتهم ان أمكن".
وأضاف البيان: "لا يمكن استمرار الوضع الحالي وعلينا جميعا التأكد من عدم استمراره".
واعتدى عدد من مشجعي ليفربول وريال مدريد، بعبارات مسيئة على كيتا وماني ومعهما الظهير الأيمن الكسندر أرنولد، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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