الامارات | ليفربول يهدد بمقاضاة من أهانوا ماني وكيتا

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يهدد بمقاضاة من أهانوا ماني وكيتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استنكر نادي ليفربول الإنجليزي، الإهانات العنصرية التي تعرض لها نجمي الفريق، السنغالي ساديو ماني والغيني نابي كيتا، عقب الخسارة أمام ريال مدريد 1-3، الثلاثاء، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال ليفربول في بيان على حسابه الرسمي في "تويتر": "يُدين ليفربول جميع أشكال التميز، وسوف نقدم كل الدعم للاعبينا.. سنعمل مع السلطات المختصة لتحديد المتسبب عن تلك الواقعة ومقاضاتهم ان أمكن".

وأضاف البيان: "لا يمكن استمرار الوضع الحالي وعلينا جميعا التأكد من عدم استمراره".

واعتدى عدد من مشجعي ليفربول وريال مدريد، بعبارات مسيئة على كيتا وماني ومعهما الظهير الأيمن الكسندر أرنولد، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news