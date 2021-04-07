شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. فقرة خاصة للتسديدات والعرضيات.. وتدريبات قوية لحراس المرمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة خاصة لتدريب اللاعبين على التسديد على المرمى والتعامل مع الكرات العرضية.

وتولى أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد الإشراف على هذه الفقرة خلال التدريبات، وتألق خلال هذه الفقرة محمد عبد الشافى، ظهير ايسر الفريق والعائد من الإصابة، ومحمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف اوباما ومروان حمدى واشرف بن شرقى وحازم امام.

ويسعى كارتيرون، للإرتقاء بالمستوى الفنى للاعبين، لقوة المنافسات الفترة المقبلة، وخصوصا وانه يسعى للصعود من دور المجموعات ببطولة دورى ابطال افريقيا، والفوز بمباراة القمة المقبلة مع الاهلى، والمقرر لها يوم 18 من الشهر الجارى، كما يرغب كارتيرون فى ايجاد الحلول خلال المباريات عن طريق التسديد من خارج منطقة الجزاء.

وخاض ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد، تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي اوليفيرا مدرب حراس المرمى.

وركز مدرب الحراس على تدريبات رد الفعل للحراس وكيفية التعامل مع الكرات العرضية .

كما خاض محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية إضافية بعد مشاركته في تدريبات حراس المرمى خلال مران اليوم الأربعاء.

وطلب البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس من «جنش» خوض تدريبات بدنية إضافية بالجري حول الملعب .

ويستعد الفريق لمواجهة تونجيت السنغالي المقرر لها يوم السبت المقبل، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.