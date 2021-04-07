شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وتونجيت يصل القاهرة غدا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يصل إلى القاهرة مساء غدا الخميس طاقم التحكيم المالي المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام تونجيت السنغالي المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويدير اللقاء المالي محمدو كيتا حكما للساحة ويعاونه كل من مواطميه موديبو سماكي مساعدا أول فانتا ادريسا كونيه مساعدا ثانيا وهارونا كوليبالي حكما رابعا،ويراقب المباراة الجزائري عبد الله جويدة.
وكان بعثة تونجيت وصلت إلى القاهرة في الواحدة صباح اليوم الأربعاء، وكان في استقبالها مسؤولو العلاقات العامة بالنادي لتسهيل إجراءات الخروج من المطار.
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