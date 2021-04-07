اخبار الرياضه

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وتونجيت يصل القاهرة غدا

0 نشر
وائل عباس 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وتونجيت يصل القاهرة غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يصل إلى القاهرة مساء غدا الخميس طاقم التحكيم المالي المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام تونجيت السنغالي المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدير اللقاء المالي محمدو كيتا حكما للساحة ويعاونه كل من مواطميه موديبو سماكي مساعدا أول فانتا ادريسا كونيه مساعدا ثانيا وهارونا كوليبالي حكما رابعا،ويراقب المباراة الجزائري عبد الله جويدة.

وكان بعثة تونجيت وصلت إلى القاهرة في الواحدة صباح اليوم الأربعاء، وكان في استقبالها مسؤولو العلاقات العامة بالنادي لتسهيل إجراءات الخروج من المطار.‎

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا