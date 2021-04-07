شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وتونجيت يصل القاهرة غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يصل إلى القاهرة مساء غدا الخميس طاقم التحكيم المالي المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام تونجيت السنغالي المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدير اللقاء المالي محمدو كيتا حكما للساحة ويعاونه كل من مواطميه موديبو سماكي مساعدا أول فانتا ادريسا كونيه مساعدا ثانيا وهارونا كوليبالي حكما رابعا،ويراقب المباراة الجزائري عبد الله جويدة.

وكان بعثة تونجيت وصلت إلى القاهرة في الواحدة صباح اليوم الأربعاء، وكان في استقبالها مسؤولو العلاقات العامة بالنادي لتسهيل إجراءات الخروج من المطار.‎