شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تدريبات ترفيهية للاعبين وكارتيرون يصحح الأخطاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة تدريبات ترفيهية للاعبين في بداية تدريب اليوم الأربعاء.

وقام المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات قامت كل مجموعة بأداء تدريبات بدنية وخوض تدريبات كرة باليد كجانب ترفيهي في المران

فيما انتظم محمد عبد السلام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأربعاء، استعدادا للقاء تونجيت السنغالي.

وأنهى محمد عبد السلام البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات خلال تدريب اليوم الأربعاء.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة بين اللاعبين، ركز فيها المدير الفني على بعض الجوانب الفنية والخطية لتطبيقها في الفترة المقبلة.

وقام كارتيرون بإيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء .

ويستعد الفريق لمواجهة تونجيت السنغالي المقرر لها يوم السبت المقبل، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفريق لمواجهة تونجيت السنغالي المقرر لها يوم السبت المقبل، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.