شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. كارتيرون ونبيه يجتمعان بعبد الله جمعة.. وتدريبات علاجية للاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأسامة نبيه المدرب العام، جلسة مع عبد الله جمعة مدافع الفريق للاطمئنان على حالته قبل تدريب اليوم الأربعاء.

ويعاني عبد الله جمعة من إصابة في العضلة الضامة، تعرض لها بعد مشاركته في لقاء مولودية الجزائر الأخير في دوري أبطال إفريقيا .

كما خضع عبد الله جمعة، لجلسة علاجية على هامش تدريبات اليوم الأربعاء، وخضع اللاعب بعد الجلسة العلاجية، لتدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي.

ويستعد الفريق لمواجهة تونجيت السنغالي المقرر لها يوم السبت المقبل، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.