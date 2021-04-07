شكرا لقرائتكم خبر عن مصر في المركز الـ 6 إفريقيا والـ 46 عالميا في تصنيف «فيفا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، التصنيف الشهري للمنتخبات، وشهد تقدم منتخب مصر 3 مراكز في التنصيف العالمي ليصبح في المرتبة الـ 46 عالميا والـ 6 إفريقيا.

ولعب منتخب مصر في إبريل مباراتين في تصفيات كأس أمم أفريقيا، حيث تعادل مع كينيا في الأولى، قبل أن يتفوق على جزر القمر في اللقاء الثاني.

الترتيب العالمي

1- بلجيكا.

2- فرنسا.

3- البرازيل.

4- إنجلترا.

5- البرتغال.

6- إسبانيا.

7- إيطاليا.

8- الأرجنتين.

9- أوروجواي.

10- الدنمارك.

تصنيف المنتخبات الإفريقية

22 عالميًا - السنغال.

26 عالميًا - تونس.

32 عالميًا - نيجيريا.

33 عالميًا - الجزائر.

34 عالميًا - المغرب.

46 عالميًا - مصر.

49 عالميًا - غانا.

55 عالميًا - الكاميرون.

57 عالميًا - مالي.

59 عالميًا - كوت ديفوار.