شكرا لقرائتكم خبر عن مصر في المركز الـ 6 إفريقيا والـ 46 عالميا في تصنيف «فيفا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، التصنيف الشهري للمنتخبات، وشهد تقدم منتخب مصر 3 مراكز في التنصيف العالمي ليصبح في المرتبة الـ 46 عالميا والـ 6 إفريقيا.
ولعب منتخب مصر في إبريل مباراتين في تصفيات كأس أمم أفريقيا، حيث تعادل مع كينيا في الأولى، قبل أن يتفوق على جزر القمر في اللقاء الثاني.
الترتيب العالمي
1- بلجيكا.
2- فرنسا.
3- البرازيل.
4- إنجلترا.
5- البرتغال.
6- إسبانيا.
7- إيطاليا.
8- الأرجنتين.
9- أوروجواي.
10- الدنمارك.
تصنيف المنتخبات الإفريقية
22 عالميًا - السنغال.
26 عالميًا - تونس.
32 عالميًا - نيجيريا.
33 عالميًا - الجزائر.
34 عالميًا - المغرب.
46 عالميًا - مصر.
49 عالميًا - غانا.
55 عالميًا - الكاميرون.
57 عالميًا - مالي.
59 عالميًا - كوت ديفوار.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
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