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لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة طبية غدًا استعدادًا لمواجهة تونجيت

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية؛ للكشف عن غدا الخميس، تحت إشراف الاتحاد الأفريقي «كاف».

وتأتي المسحة قبل مواجهة الفريق مع تونجيت السنغالي المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، طبقا للبروتوكول المتبع من جانب الاتحاد الأفريقي.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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