شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة طبية غدًا استعدادًا لمواجهة تونجيت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية؛ للكشف عن فيروس كورونا المستجد غدا الخميس، تحت إشراف الاتحاد الأفريقي «كاف».

وتأتي المسحة قبل مواجهة الفريق مع تونجيت السنغالي المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، طبقا للبروتوكول المتبع من جانب الاتحاد الأفريقي.