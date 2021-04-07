شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية للاعبين في مجمع الصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جانبا من التدريبات الاستشفائية والتأهيلية قبل انطلاق تدريب، اليوم الأربعاء، بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي.

وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون والبرتغالي فرناندو مدرب الأحمال على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

ويرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا لمواجهة تونجيت القادمة.

ويستعد الفريق لمواجهة تونجيت السنغالي المقرر لها يوم السبت المقبل، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.