شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم .. بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان وتشيلسي ضد بورتو والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستكمل اليوم مباريات الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا، حيث ستقام مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان على ملعب أليانز أرينا في المانيا ،وفي نفس التوقيت ستقام مباراة بورتو ضد تشيلسي على ملعب الدراجاو في البرتغال.

بالنسبة لتاريخ مواجهات بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ستكون هذه المواجهة العاشرة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا حيث فاز بايرن ميونخ 4 مرات وفاز باريس سان جيرمان 5 مرات وحقق بايرن ميونيخ رقما قياسيا حيث لم يخس في آخر 19 مباراة في دوري الأبطال حيث حقق 18 فوزا وتعادل وحيد، وربما يكون ثاني فريق في تاريخ البطولة لا يخسر في 20 مباراة متتالية، بعد مانشستر يونايتد في 25 مباراة وذلك في موسم 2007-2009

أما بالنسبة لمواجهات تشيلسي وبورتو فقد خسر بورتو في 5 مواجهات من أصل 8 ضد تشلسي في دوري الأبطال وحقق فوزان وتعادل وحيد، وستكون هذه المواجهة الثانية بين الفريقين في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال، حيث تأهل البلوز في المرة السابقة بدور الـ16 موسم 2006-2007.

مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ستقام الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة وفي نفس التوقيت تقام مباراة بورتو وتشيلسي وتنقلها قنوات بين سبورت beIN Sports التالية :

- القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان

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- القنوات الناقلة لمباراة بورتو ضد تشيلسي

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