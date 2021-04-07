شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة فى الأهلى .. طبيب حمدى فتحي يعلن مدة غياب اللاعب عن الملاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أشرف محرم، الطبيب المعالج لحمدي فتحي، لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر، اليوم الأربعاء، عن تطورات إصابة الأخير.

وقال محرم، خلال تصريحات إذاعية : حمدي فتحي يستطيع التواجد في الجيم، والقيام أيضا بتدريبات الجري والكرة، لكن بشرط عدم الدخول في أي التحامات حاليا.

وأضاف"حمدي يحرك ذراعه بشكل جيد، ويستطيع التدرب مع الفريق بشكل طبيعي خلال 8 أسابيع، حيث يبذل أقصى ما جهده في برنامجه العلاجي للعودة بكل قوة".

وتابع: لا أتوقع أن يحتاج حمدي فتحي 10 أسابيع، كما قال البعض، حيث تكفي 8 أسابيع لعودته للتدريبات الجماعية.

يذكر أن فتحي تعرض للإصابة خلال مباراة مصر وكينيا، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

من ناحية أخرى، يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام سيمبا التنزاني المقرر لها ‏‏9 أبريل الجاري، يعقد في الثانية ظهر غدا الخميس بمقر النادي بالجزيرة وذلك بحضور ‏الجهاز الإداري بالنادي.‏

ويشهد الاجتماع الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة باللقاء وزي الفريقين ، وموعد وصولهما إلى ملعب ‏المباراة وكافة الأمور التنظيمية الأخرى، وذلك بحضور الجهاز الإداري للفريقين ‏وطاقم التحكيم والمسئولين عن الجانب التنظيمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".‏

ويلتقي الأهلي مع سيمبا في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد الأهلي وwe‏ السلام ‏وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وحسم الأهلي تأهله رسميًا إلى دور الثمانية في دوري الأبطال من الجولة الخامسة بعد تعادله ‏مع المريخ بهدفين لكل فريق في المواجهة التي جرت على استاد الجوهرة الزرقاء بالسودان.‏