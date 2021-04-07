موعد مباراة تشيلسي وبورتو في ذهاب دوري الأبطال والقنوات الناقلة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى مساء اليوم فريق تشيلسي الإنجليزي، مع نظيره بورتو البرتغالي، في مباراة ذهاب دوري أبطال أوروبا على ملعب رامون سانشيز في مدينة إشبيلية الإسبانية، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، ويسعى فريق تشيلسي بقيادة الألماني توماس توخيل إلى مصالحة جماهيره بعد الهزيمة أمام وست بروميتش ألبيون بنتيجة بخمسة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الإنجليزي، في المقابل يسعى فريق بورتو البرتغالي إلى استغلال عامل الأرض من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور نصف النهائي من المسابقة.

موعد مباراة تشيلسي وبورتو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة:

حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم موعد مباراة تشيلسي وبورتو في دوري أبطال أوروبا على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء.

وتذاع مباراة تشيلسي ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا من ملعب رامون سانشيز بيزخوان على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

وكان تشيلسي قد تأهل لدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلّب على أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 3-0، في مجموع مباراتي دور الـ16 من المسابقة.

بينما تأهل بورتو لدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلّب على يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 4-4، في مجموع مباراتي دور الـ16 من المسابقة، ولكن الفريق البرتغالي استغل الفوز بأهداف في ملعب الخِصم.