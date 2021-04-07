شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يدين تعرض لاعبه نابي كيتا للعنصرية في بيان رسمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدان نادي ليفربول الإنجلزي تعرض لاعبيه نابي كيتا لتعليقات عنصرية عقب مباراة الفريق، أمس الثلاثاء، أمام ريال مدريد الإسباني والتي خسرها الريدز بثلاثية مقابل هدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأصدر ليفربول بيانًا قال فيه: «مرة أخرى نناقش للأسف الاعتداء العنصري المقيت في صباح اليوم التالي لمباراة كرة قدم. إنه غير مقبول على الإطلاق ويجب أن يتوقف».

وأضاف: «يدين ليفربول جميع أشكال التمييز ونواصل العمل مع شركائنا في الإدماج من خلال مبادرة Red Together الخاصة بنا. بصفتنا ناد، سوف نقدم للاعبينا كل الدعم الذي يحتاجونه، وسنعمل أيضًا مع السلطات المختصة لتحديد المسؤولين ومقاضاتهم إن أمكن».

وتابع: «نحن نعلم أن هذا لن يكون كافيًا حتى يتم اتخاذ أقوى التدابير الوقائية من قبل منصات التواصل الاجتماعي والهيئات التنظيمية التي تحكمها. لا يمكن السماح باستمرار الوضع الحالي وعلينا جميعًا التأكد من عدم استمراره».