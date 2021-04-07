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ليفربول يدين تعرض لاعبه نابي كيتا للعنصرية في بيان رسمي

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدان نادي ليفربول الإنجلزي تعرض لاعبيه نابي كيتا لتعليقات عنصرية عقب مباراة الفريق، أمس الثلاثاء، أمام الإسباني والتي خسرها الريدز بثلاثية مقابل هدف في ذهاب ربع نهائي .

وأصدر ليفربول بيانًا قال فيه: «مرة أخرى نناقش للأسف الاعتداء العنصري المقيت في صباح اليوم التالي لمباراة كرة قدم. إنه غير مقبول على الإطلاق ويجب أن يتوقف».

وأضاف: «يدين ليفربول جميع أشكال التمييز ونواصل العمل مع شركائنا في الإدماج من خلال مبادرة Red Together الخاصة بنا. بصفتنا ناد، سوف نقدم للاعبينا كل الدعم الذي يحتاجونه، وسنعمل أيضًا مع السلطات المختصة لتحديد المسؤولين ومقاضاتهم إن أمكن».

وتابع: «نحن نعلم أن هذا لن يكون كافيًا حتى يتم اتخاذ أقوى التدابير الوقائية من قبل منصات التواصل الاجتماعي والهيئات التنظيمية التي تحكمها. لا يمكن السماح باستمرار الوضع الحالي وعلينا جميعًا التأكد من عدم استمراره».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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