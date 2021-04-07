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ميسي اتخذ قراره بشأن مستقبله مع برشلونة

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتخذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قراره بشأن مستقبله مع ناديه برشلونة الإسباني، والذي ينتهي عقده معه بنهاية الموسم الجاري، في الوقت الذي كان قد طلب فيه الرحيل عن الفريق الصيف الماضي.

وكان ميسي قد أعلن سابقًا انتظاره حتى الصيف من أجل اتخاذ قراره سواء بالبقاء أو الرحيل عن النادي، في انتظار انتخاب رئيس جديد خلفًا لجوسيب بارتوميو، فيما أصبح حاليًا متحمس للبقاء في النادي عقب انتخاب خوان لابورتا رئيسًا، والذي يحظى بعلاقة قوية معه.

وحسب برنامج «الشرينجيتو» الإسباني الشهير والصحفي خوسيه ألفاريز هايا، فقد اتخذ ميسي قراره بالبقاء مع برشلونة وتجديد عقده مشيرًا إلى أن اللاعب عاد ليشعر بالسعادة حاليًا في صفوف البلوجرانا، كما تشعر عائلته بالسعادة في المدينة.

ولفت ألفاريز إلى أن المحادثات الغير رسمية التي جرت بين اللاعب وإدارة برشلونة جاءت إيجابية للغاية ليصبح النجم الأرجنتيني في طريقه للتوقيع على عقد جديد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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