دي بروين يمدد عقده مع سيتي حتى 2025

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

أعلن مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء، أن صانع اللعب كيفن دي بروين مدد عقده ليبقى في إستاد الاتحاد حتى 2025. وقال اللاعب البلجيكي الفائز بلقب الدوري الممتاز مرتين مع سيتي بجانب كأس الاتحاد الانجليزي وأربعة ألقاب لكأس الرابطة وجائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين في 2020 منذ انضمامه من فولفسبورغ الألماني في 2015 "لا يمكن أن أكون أكثر سعادة". وأضاف في بيان "منذ انضمامي لسيتي أشعر بأنني في بيتي وأحب الجماهير واستقرت عائلتي هنا في مانشستر وتطور أدائي بشكل جيد حقاً". وتابع "هذا النادي موجه للنجاح ويوفر لي كل شيء احتاجه لتقديم أقصى جهد لذا كان تمديد التعاقد قراراً بسيطاً. أمر بأفضل فترة في مسيرتي وأشعر بأنني يمكنني القيام بالمزيد. "أنا و(المدرب) بيب (غوارديولا) ننظر إلى كرة القدم بنفس الطريقة ومن المهم الاحتفاظ بهذه العلاقة لأن أهدافنا متحدة تماماً ونريد نفس الأشياء". وخاض دي بروين 255 مباراة مع سيتي بجميع المسابقات وسجل 65 هدفاً وقدم 105 تمريرات حاسمة.

