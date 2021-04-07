محمد بن هزام يلتقي وفداً من الفيفا

التقى محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم الثلاثاء في مقر الاتحاد بدبي وفداً من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» ضم سانجيفان مدير الاتحادات الوطنية الأعضاء في الفيفا عن قارتي آسيا وإفريقيا، وعصام الصهيباني مدير المكتب الإقليمي للفيفا في دبي.

ناقش اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك والمشاريع التطويرية والفعاليات والأحداث المقبلة التي سينظمها ويستضيفها اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع الفيفا من مؤتمرات وورش ودورات وغيرها.

حضر اللقاء حمد محمد الجنيبي الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية، وعمر يبردوي الأمين العام المساعد للشؤون الفنية.