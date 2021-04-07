شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخضع لمسحة طبية غدا استعدادا لتونجيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية؛ للكشف عن فيروس كورونا المستجد غدا الخميس، تحت إشراف الاتحاد الإفريقى "كاف".

وتأتى المسحة قبل مواجهة الزمالك مع تونجيت السنغالى المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا، طبقا للبروتوكول المتبع من جانب الاتحاد الإفريقى.

فيما أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جانبا من التدريبات الاستشفائية والتأهيلية قبل انطلاق تدريب اليوم الأربعاء بمجمع الصالات.

وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون والبرتغالي فرناندو مدرب الأحمال على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي، ويرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا لمواجهة تونجيت القادمة.

من ناحية أخرى، كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن قيام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بإيقاف مام عاشور لاعب الوسط وإعلان القرار في كافة وسائل الإعلام مقصود وله مغزي، حيث يسعي المدرب الفرنسي لإيصال رسالة لكافة اللاعبين بأنه لن يكون هناك أي تهاون مع الخروج عن النص وسيتم الكشف عن العقوبات علنا حتى يتجنب اللاعبون تكرار مثل هذه الأمور في المباريات المقبلة.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون إيقاف إمام عاشور والتدريب مع فريق الشباب بسبب تجاوزه خلال مباراة الزمالك أمام مولودية الجزائر، فى الجولة الخامسة من دورى أبطال أفريقيا، والتي حسمها الأبيض بثنائية نظيفة لينعش آماله في التأهل للدور المقبل.

إيقاف إمام عاشور بالزمالك، جاء بسبب تجاوز اللاعب بعد عدم المشاركة أساسيًا فى مواجهة مولودية الجزائر، وعندما طلب منه كارتيرون إجراء عمليات الإحماء فى الشوط الثانى من المباراة ظهر إمام عاشور بشكل لم يكن مقبولا، وقام بركل لافتة الإعلانات بقدمه وهو ما رآه كارتيرون، ليقوم المدير الفنى بالاعتماد على عبد الله جمعة ونزوله بدلاً من شيكابالا.

وينوي كارتيرون العفو عن إمام عاشور قريبا خاصة بعد التزامه بالقرار والعقوبة وعدم الاعتراض عليها لكن كان يجب اتخاذ هذا الموقف لتوصيل رسالة لباقي زملائه وليكون بمثابة جرس إنذار لمنع حدوث أي تجاوز أو خروج عن النص مستقبلا.