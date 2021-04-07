شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. طاهر الشيخ يرفض إنقاذ بازوكا من أسفل "الدولاب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

واقعة اليوم تحدث عنها الثلاثى فاروق جعفر وحسن شحاتة ومصطفى يونس نجوم المنتخب الوطنى السابقين، فى أحد اللقاءات التليفزيونية، وبطلها الثنائي سيد بازوكا وطاهر الشيخ، وذلك في أحد معسكرات المنتخب الوطني السابقة، حيث قال جعفر أثناء لقاء تليفزيونى أنه فى أحد معسكرات المنتخب في بوروندي، كان الثنائي طاهر الشيخ وبازوكا معا في غرفة واحدة، وسقط دولاب الملابس على سيد بازوكا، وظل يستنجد بطاهر الشيخ الذى كان يقف بجواره، لكن الأخير كان رده: استني شوية، ليكون أحد المواقف الطريفة فى جيل المنتخب الذى كان يضم نجوما كبار فى تاريخ الكرة المصرية.