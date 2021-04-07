خالد الغندور: الزمالك يسعى للتعاقد مع وليد أزارو لدعم خط الهجوم

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القاهرة - سامية سيد - كشف الاعلامى خالد الغندور أن الزمالك يسعى للتعاقد مع المغربى وليد أزارو مهاجم الاتفاق السعودى الحالى والأهلى السابق، وقال خالد الغندور فى برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم:" الزمالك يسعى للتعاقد مع وليد أزارو، لدعم خط هجوم الفريق الأبيض بعد رحيل مصطفى محمد، خاصة أن وليد أزارو كانت له تجربة مميزة مع الأهلى وكان هداف للفريق فى كل البطولات".

وتعالت الأصوات داخل نادى الزمالك للمطالبة بالتعاقد مع المغربى وليد أزارو مهاجم الاتفاق السعودى الحالى والأهلى السابق لحل العقم الهجومى الذى أصاب الفريق الابيض بالفترة الأخيرة رغم التعاقد مع مروان حمدى مهاجم مصر المقاصة وسيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون العرب فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

يملك وليد ازارو دارية كبيرة بالدوري المصرى مما يعزز فرص انتقاله للزمالك ، وتعاقد الاهلى مع ازارو فى صيف 2017 لمدة 4 مواسم، قادمـًا من صفوف فريق الدفاع الحسنى الجديدى المغربي، ونجح الأسد المغربى فى صنع شعبية هائلة بين الجماهير الحمراء بفضل أهدافه الحاسمة وتألقه بالقميص الأهلاوى، وبشكل عام ومنذ انضمامه إلى الأهلى فى صيف 2017 شارك المغربى فى 89 مباراة مع الاهلى سجل 41 هدفاً وصنع 16

يملك وليد ازارو سجل تهديفى رائع مع الاهلى يزيد من فرص لعبه للزمالك ، فلقد تمكن ازارو من تسجيل 18 هدفًا احتل بهم صدارة هدافى الدورى 2018 وأصبح الهداف التاريخى للاعبين الأجانب الذين ارتدوا القميص الأحمر، وأصبح وليد أزارو أول لاعب مغربى يفوز بلقب هداف الدورى المصري، عبر تاريخه، كما أصبح ثانى لاعب عربى غير مصرى بعد اليمنى على محسن الذى فاز باللقب موسم 1960 – 1961