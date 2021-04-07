شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: رفضت ظلم سموحة وحسام حسن فى صفقة المليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سامى المدير الفنى لسموحة كواليس إعارة لاعبه حسام حسن لأهلى طرابلس الليبى، قائلا فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم "فرج عامر ترك لى حرية الموافقة على رحيل حسام حسن للفريق الليبى من عدمه، وحينما درست الصفقة وجدتها مربحة للنادى حوالى مليون دولار فى أربعة أشهر واللاعب سوف يتقاضى مبلغا مميزا للغاية".

ويضيف أحمد سامى "فضلت عدم ظلم اللاعب والنادى والموافقة على إعارته للاستفادة المادية، ونسعى لتعويض غياب حسام حسن عن الفريق".

وعن مواجهة غزل المحلة علق أحمد سامى: "ضاعت من سموحة مباريات كثيرة فى متناول الأيدى وانتهت بالتعادل، كانت ستفرق كثيراً فى وضع الفريق بجدول الدورى وأخص بالذكر مباراة بيراميدز التى لم يحتسب لنا خلالها هدف صحيح عبر خط المرمى بغرابة شديدة".

وتعادل فريقا غزل المحلة وسموحة إيجابيا بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما باستاد المحلة في افتتاحية الجولة الثامنة عشر للدورى .

تقدم سموحة بالهدف الأول عن طريق رجب نبيل في الدقيقة 40 من عمر اللقاء عن طريق رجب نبيل من عرضية متقنة من الجانب الأيمن وضعها اللاعب قوية برأسه داخل المرمى معلنا هدف السبق للموج الأزرق، وتعادل فتحى مبروك للمحلة من ضربة جزاء في الدقيقة 81 ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 23 نقطة في المركز العاشر بجدول الدورى، بينما ارتفع رصيد أبناء سموحة إلى 24 نقطة في المركز السابع.