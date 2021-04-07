شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أنتهت 6 مباريات بديربى القناة بين الإسماعيلى والمصرى فى برج العرب ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الإسماعيلى نظيره المصرى البورسعيدى في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية.

واحتضن ستاد برج العرب بالاسكندرية 6 مباريات من قبل بين الفريقين، نظرا لعدم خوض المصري مبارياته سواء فى بورسعيد أو الإسماعيلية، حيث فاز الدراويش فى مباراة وتعادلا ثلاث مرات وخسر مباراتين، وله 5 أهداف وعليه 8 وحقق كلين شيت فى لقاء وحيد.

وجاء تاريخ مباريات الإسماعيلى ضد المصرى على ستاد برج العرب بالإسكندرية كالأتى :-

* يوم 17 نوفمبر 2016 تعادلا 1 / 1 ملعب المصرى ( شكرى نجيب ).

* يوم 27 أكتوبر 2017 فاز الإسماعيلى 2 / 1 ملعب المصرى ( محمود متولى من ضربة جزاء ووجيه عبد الحكيم ).

* يوم 11 مايو 2018 تعادلا 1 / 1 ملعب الإسماعيلى ( حسنى عبد ربه ).

* يوم 2 أكتوبر 2019 خسر الإسماعيلى 1 / 3 ملعب الإسماعيلى ( محمد الشامى ).

* يوم 9 أكتوبر 2020 خسر الإسماعيلى صفر / 2 ملعب المصرى .

* يوم 13 ديسمبر 2020 تعادلا صفر / صفر ملعب المصرى .

ويحتل الاسماعيلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في لقاء وحيد وتعادل في 8 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 26 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.

وطالب إيهاب جلال المدير الفني للنادى الاسماعيلى لاعبيه بالابتعاد عن التراخى والتركيز في المباراة من بدايتها لنهايتها لضمان الخروج بالنقاط الثلاث للهروب من الموقف الصعب الذى يعيشه الدراويش بحثاً عن تحقيق انتصار غائب منذ فترة طويلة ، في المقابل يسعى على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لمواصلة قطار الانتصارات لتعزيز موقعه في المربع الذهبى للمسابقة .