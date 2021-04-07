شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يستفسر من طبيب الأهلى عن حالة على معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى على الاطمئنان على حالة التونسى على معلول من الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأحمر، من أجل معرفة حالة اللاعب وفرص لحاقه بمباراة فريقه ضد الزمالك فى قمة الدورى المصرى.

ويرغب موسيمانى في تجهيز معلول ليكون جاهزا للمشاركة في مباراة القمة ضد الزمالك، باعتباره من اللاعبين المهمين والأوراق الرابحة التي يعتمد عليها المدرب في بناء خطته للمباريات، لاسيما على المستوى الهجومى.

ويخضع على معلول لبرنامج تأهيل بالأهلى حتى يكون جاهزا للمشاركة فى المباريات بعد إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية، تسبب فى ابتعاده عن صفوف الأهلى منذ الإصابة فى مباراة فريقه ضد بايرن ميونيخ الألمانى بنصف نهائى كأس العالم للأندية وتحديدا يوم 8 فبراير الماضى.

ويستعد فريق الأهلى لخوض مباراته ضد سيمبا التنزانى والتى تجمعهما مساء الجمعة على استاد "الأهلى والسلام" بالجولة السادسة والختامية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى تعد بمثابة تحصيل حاصل بعد حسم الفريقين الصاعدين إلى دور الثمانية الأفريقى وكذلك ترتيب الفريقين الأول والثاني عن المجموعة.