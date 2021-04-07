شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات قوية لحراس الزمالك وانتظام عبد السلام بعد شفاءه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمد عبد السلام لاعب الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأربعاء، استعدادا للقاء تونجيث السنغالي، وأنهى محمد عبد السلام البرنامج التأهيلي الذى كان يخضع له في الفترة الماضية قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وخاض ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد، تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي اوليفيرا مدرب حراس المرمى.

وركز مدرب الحراس على تدريبات رد الفعل للحراس وكيفية التعامل مع الكرات العرضية

كما خضع عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك، لجلسة علاجية على هامش تدريبات اليوم الأربعاء، وخضع اللاعب بعد الجلسة العلاجية، لتدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي.

ويعاني عبد الله جمعة من إصابة في العضلة الضامة تعرض لها بعد مشاركته في لقاء مولودية الجزائر الأخير في دوري أبطال إفريقيا .

في نفس السياق عقد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، وأسامة نبيه المدرب العام، جلسة مع عبد الله جمعة مدافع الفريق للاطمئنان على حالته قبل تدريب اليوم الأربعاء.

كما خصص الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة تدريبات ترفيهية للاعبين في بداية تدريب اليوم الأربعاء.

وقام المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات قامت كل مجموعة بأداء تدريبات بدنية وخوض تدريبات كرة باليد كجانب ترفيهي في التدريبات.

فيما أدى لاعبو الزمالك، جانبا من التدريبات الاستشفائية والتأهيلية قبل انطلاق التدريب بمجمع الصالات، وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون والبرتغالي فرناندو مدرب الأحمال على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي، ويرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا لمواجهة تونجيت القادمة.