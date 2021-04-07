عمر رضوان عن العودة للأهلي: لم يتواصل معي أحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد عمر رضوان حارس مرمى الجونة المعار إلى صفوف أسوان، أنه تحت أمر ناديه في أي وقت، نافيا تواصل إدارة الفريق الأحمر معه للعودة.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال رضوان: "لم يتواصل معي أحد من الأهلي".

وأضاف: "أنا تحت أمر النادي الأهلي في اي وقت، هذا بيتي وأنا بداخله منذ أن كان عمري 7 سنوات".

وتابع: "أتمنى إذا عدت إلى الأهلي أن أشارك بشكل أساسي، أخرج على سبيل الإعارة منذ أن كانت في السابعة عشر عاما لاكتساب الخبرات واللعب بشكل أساسي".

جدير بالذكر أن رضوان من ناشئي النادي الأهلي، وانتقل للعب للعديد من الأندية مثل الجونة، الرجاء المطروحي وأسوان.