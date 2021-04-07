حازم إمام: إذا اجتاز الزمالك مجموعات أفريقيا سيصل لمكانة جيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد حازم إمام لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الفريق الأبيض إذا نجح في اجتياز دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا سيصل لمكانة جيدة في البطولة.

ويستعد الزمالك لمواجهة توينجيت السنغالي يوم السبت المقبل بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وخلال تصريحات إذاعية في برنامجه "وان تو" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال إمام: "الترجي لن يضع نفسه في موقف (القيل والقال)، الفريق التونسي كبير يضم لاعبين كبار وهو نادي بطولات".

وتابع: "إذا نجح الزمالك في اجتياز دور المجموعات سيصل إلى مكانة جيدة في البطولة".

ويحتاج الزمالك للفوز على توينجيت السنغالي من أجل التأهل إلى ربع نهائي البطولة بشرط تعثر المولودية أمام الترجي في الجولة الأخيرة من المجموعات.

جدير بالذكر أن الترجي يتصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه المولودية 8 نقاط،ثم الزمالك 5 نقاط بينما يتذيل توينجيت الترتيب بأربع نقاط.