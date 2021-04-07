الامارات | تقييم أداء لاعبي ليفربول "مخجل".. محمد صلاح يحفظ ماء وجهه وماني "تعيس"

شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم أداء لاعبي ليفربول "مخجل".. محمد صلاح يحفظ ماء وجهه وماني "تعيس" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حفظ المصري محمد صلاح ماء وجهه في مباراة ليفربول التي خسرها الأخير بنتيجة موجعة (1-3) أمام ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد حصوله على درجة مقبولة في التقييم الفني للأداء وسط أرقام ضعيفة جداً لبقية زملاءه يتقدمهم السنغالي ساديو ماني أضعف الأوراق الفنية على طاولة المدرب الألماني يورغن كلوب.

وحصل محمد صلاح على أعلى تقييم بين زملائه، بحسب شبكة "هوسكورد" العالمية، إذ نال درجة 7.34 من 10، بعد تسجيله هدف ليفربول الوحيد، واستحواذه على الكرة بنسبة 3.2 %، فيما بلغت نسبة تمريراته الصحيحة 74 %، وفاز في المراوغات مرتين، وفقد الاستحواذ على كرته أربع مرات، وسدد على المرمى مرتين، واحدة تجاه المرمى وأخرى تم اعتراضها من قِبل الخصم.

وكانت المفاجأة الحقيقية في ماني الذي ظهر بمستوى تعيس طوال المباراة وكان حضوره في المباراة سلبياً، وتساءل مشجعو "الريدز" عما إذا كان كلوب يخشى إخراجه من الملعب لاسيما أن الأخير فضل إخراج البرتغالي جوتا من الملعب وأبقى على ماني إلى جانب صلاح على الرغم من حالة عدم الانسجام بين اللاعبين المصري والسنغالي واستمرار تذمرهما الدائم من تصرف كليهما بالكرة.

وفي المقابل، حقق البرازيلي فينيسيوس نجم ريال مدريد أعلى درجة تقييم في المباراة بلغت 8.80 من 10 بتسجيله هدفين وبفضل مراوغاته، وتمريراته وتحركاته التي عذبت مدافعي ليفربول وخصوصاً الظهير الأيمن آرنولد الذي سقط أكثر من مرة ضحية أمام مهارات وسرعة النجم البرازيلي.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على ليفربول في "آنفيلد"، الأربعاء المقبل (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات) لتحديد هوية المتأهل إلى نصف النهائي القاري.

تقييم لاعبي ريال مدريد وليفربول:

ريال مدريد

فينيسيوس: 8.80

ميليتاو: 7.38

كاسيميرو: 7:45

لوكا مودريتش: 7.21

توني كروس 7.64

ماركو أسينسيو 7.62

كريم بنزيمة 7.08

كورتوا 6.22

ميندي 6.78

رودريغو 6.08

فالفيردي 6.08

ناتشو 6.44

ليفربول

محمد صلاح 7.34

فابينيو 6.61

نابي كيتا 6.27

أليسون 6:52

أرنولد: 5.11

روبرتسون 5.61

فينالدوم 6.07

دييغو جوتا 6.15

ساديو ماني 5.83

ألكانتارا 5.82

شاكيري 6.02



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