الامارات | ميسي يبحث عن فك عقدة لازمته 1070 يوماً

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يبحث عن فك عقدة لازمته 1070 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "إس" الإسبانية، عن أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمامه فرصه للتخلص من عقدة سوء الطالع التهديفي في مرمى ريال مدريد، والتي لازمت البرغوث لـ 1070 يوماً، وذلك حين يخوض الأرجنتيني السبت المقبل لقاء فريقه برشلونة أمام مستضيفه النادي الملكي الذي يقام على استاد معلب "ألفريدو دي ستيفانو"، لحساب الجولة 30 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وأوضحت الصحيفة، أن لقاء السبت المقبل، يعد الـ "كلاسيكو" الـ 45 تاريخياً الذي يخوضه ميسي برفقة برشلونة أمام الخصم اللدود ريال مدريد، في مباراة يبحث من خلالها البرغوث عن العودة وهز شباك "المرينغي"، وكسر العقم التهديفي الذي رافقه منذ لقاء الفريقين في السادس من مايو 2018، حين سجل ميسي الهدف الأول للبارسا، وتولى زميله سواريز تسجيل هدف البلوغرانا الثاني، في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي، وأقيمت على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني

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