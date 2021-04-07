الامارات | دي بروين يمدد عقده مع سيتي حتى 2025

شكرا لقرائتكم خبر عن دي بروين يمدد عقده مع سيتي حتى 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مانشستر سيتي متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء أن صانع اللعب كيفن دي بروين مدد عقده ليبقى في استاد الاتحاد حتى 2025.

وقال اللاعب البلجيكي الفائز بلقب الدوري الممتاز مرتين مع سيتي بجانب كأس الاتحاد الانجليزي وأربعة ألقاب لكأس الرابطة وجائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين في 2020 منذ انضمامه من فولفسبورج الألماني في 2015 "لا يمكن أن أكون أكثر سعادة".

وأضاف في بيان "منذ انضمامي لسيتي أشعر بأنني في بيتي وأحب الجماهير واستقرت عائلتي هنا في مانشستر وتطور أدائي بشكل جيد حقا".

وتابع "هذا النادي موجه للنجاح ويوفر لي كل شيء احتاجه لتقديم أقصى جهد لذا كان تمديد التعاقد قرارا بسيطا. أمر بأفضل فترة في مسيرتي وأشعر بأنني يمكنني القيام بالمزيد.

"أنا و(المدرب) بيب (جوارديولا) ننظر إلى كرة القدم بنفس الطريقة ومن المهم جدا الاحتفاظ بهذه العلاقة لأن أهدافنا متحدة تماما ونريد نفس الأشياء".

وخاض دي بروين 255 مباراة مع سيتي بجميع المسابقات وسجل 65 هدفا وقدم 105 تمريرات حاسمة.

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