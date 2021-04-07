الامارات | أول ردّة فعل للمدرب كلوب بعد خسارة ليفربول الموجعة أمام ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن أول ردّة فعل للمدرب كلوب بعد خسارة ليفربول الموجعة أمام ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجه يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي لتهنئة ثنائي ريال مدريد، توني كروس وإيدير ميليتاو، بعد خسارة فريقه الثقيلة أمام النادي الملكي الثلاثاء، 1-3 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية صورة لكلوب يهنئ ثنائي ريال مدريد كروس وميليتاو بحضور لاعبه المصري محمد صلاح، في أول ردة فعل غاضبة من المدرب الألماني بعد الهزيمة الموجعة.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على ليفربول يوم الأربعاء المقبل بملعب "آنفيلد" لخوض مباراة الإياب.

ولم يكن كلوب راضياً عن أداء فريقه، وقال في مؤتمر صحافي عقب المباراة: "من المرات النادرة التي يظهر فيها الفريق بهذا الشكل في شوط اللقاء الأول.. الفريق عليه أن يستفيق مما حدث ويركز في المواعيد المقبلة، سواء مباراة الإياب أو مباريات الدوري الإنجليزي".

وأضاف: "إذا أردت التأهل إلى نصف النهائي يجب أن تكسب الحق في ذلك، لم نفعل ذلك الليلة، خصوصاً في الشوط الأول.. الأمر الوحيد الجيد الذي يمكنني قوله إلى جانب الهدف، أن المباراة ليست سوى القسم الأول من المواجهة، لم نلعب كرة قدم جيدة كافية للتسبب بمشكلات لريال مدريد".

وتابع: "جعلنا الأمور سهلة جداً بالنسبة لهم، هذه الأخطاء تحدث، لم نستحق أكثر من ذلك، لكن ذلك الهدف في الشوط الثاني كان جيداً، منحنا حبل نجاة".

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