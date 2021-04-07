شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يحظر إقامة الدورات الرمضانية في الأندية ومراكز الشباب والشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي حظر إقامة أو تنظيم الدورات الرمضانية في الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب والصالات المغطاه، وكذلك في المنشآت والأبنية الرياضية المغلقة والمفتوحة سواء.

كذلك، حظر مجلس الوزراء إقامة الدورات الرمضانية أو تنظيمها في الشوارع والميادين العمومية والساحات الشعبية.

وجاء نص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية كالآتي:

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٦٥٥ لسنة ٢٠٢١

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛

وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٩٦ لسنة ٢٠٢٠ بإعلان حالة الطوارئ فـى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة مـن صـباح يـوم الإثنين الموافق السادس والعشرون من أكتوبر عام ٢٠٢٠ وبتفويض رئـيس مجلـس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩ لسنة ٢٠٢١ بمد حالة الطـوارئ المعلنـة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٩٦ لسنة ٢٠٢٠ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الرابع والعـشرين من يناير عام ٢٠٢١ وبتفويض رئيس مجلـس الـوزراء فـى اختـصاصات رئـيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه؛ وعلى قرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم ١٢٤٦ لـسنة ٢٠٢٠ بـشأن العـودة التدريجية للأنشطة المجتمعية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٦٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن بعض الضوابط الخاصة بممارسة بعض الأنشطة ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٦٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن بعض الضوابط الخاصة بالقادمين إلى جمهورية مصر العربية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٨٤ لسنة ٢٠٢٠ بشأن التدابير اللازمة

للسماح بممارسة بعض الأنشطة طبقًا للضوابط المحددة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٠١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن حظر ممارسـة

بعض الأنشطة في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوز راء رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢١ بـشأن فـرض حظـر التجوال في بعض مناطق سيناء حتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قـرار رئيس الجمهورية رقم ١٩ لسنة ٢٠٢١ ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢١ بـشأن إحالـة النيابـة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وال مـشكلة طبقًـا لقـانون حالـة الطوارئ المشار إليه ؛

وعلى قرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحـال العامـة رقم ٤٥٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة ؛وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم ٥١٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تحديـد مواعيـد فتح وغلق المنشآت الفندقية والسياحية ؛

قـــــــــرر :

( المـادة الأولـى )

مع عدم الإخلال بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم ١٦٨٤ لسنة ٢٠٢٠، والمادة السادسة مـن قـرار رئـيس مجلـس الـوزراء رقـم ١٨٦٠ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليهما، يكون استقبال المساجد للمـصلين لأداء صـلاة التـراويح خلال شهر رمضان المبـارك، وفقًـا للـضوابط التـى تقررهـا وزارة الأوقـاف،

وبالمحددات الآتية :

١ -الالتزام بألا تزيد مدة صلاة التراويح على ثلاثين دقيقة .

٢ -قصر استقبال النساء لأداء صلاة التراويح على المساجد الكبرى المخـصص

بها أماكن لهن .

٣ -الالتزام بعدم اصطحاب الأطفال لصلاة التراويح .

٤ -الالتزام بعدم استقبال المصلين بالمساجد أو بأى من ملحقاتها لأداء صلاة التهجد .

٥ -الالتزام بعدم السماح بالاعتكاف بالمساجد أو بأى من ملحقاتها .

( المادة الثانية )

يحظر خلال شهر رمضان المبارك إقامة موائـد الإ طعـام الرمـضانية سـواء أقيمت في أماكن مفتوحة (كالشوارع- الميادين- ساحات المساجد- مداخل الأبنيـة السكنية- ... وغيرها)، أو في أماكن مغلقة .

( المادة الثالثة )

يحظر خلال شهر رمضان المبارك إقامة أو تنظيم الدورات الرياضية الرمضانية في الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب والـصالات المغطـاة وغيرهـا مـن المنشآت والأبنية الرياضية سواء كانت مغلقة أو مفتوحة، كمـا يحظـر إقامـة هـذه الدورات أو تنظيمها في الشوارع أو الميادين العمومية أو الساحات الشعبية .

( المادة الرابعة )

يحظر مخالفة الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابي ر الصحية ونسب التواجد أو الإشغال أو ارتكاب الأفعال المحظورة الواردة في قرارات رئيس مجلـس الـوزراء أرقام ١٢٤٦ و١٤٦٩ و١٦٨٤ و١٨٦٠ و٢٧٠١ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليها والتعليمـات اللاحقة لهذه القرارات الصادرة تنفيذًا لها مـن الـسلطات المختـصة، كمـا يحظـر مخالفة المواعيد الو اردة بقرار ى وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للمحال العامة رقم ٤٥٦ لسنة ٢٠٢٠ ووزير السياحة والآثار رقم ٥١٢ لسنة ٢٠٢٠ المـشار إليهمـا وتعديلاتهما والتعليمات الصادرة تنفيذًا لهما .

( المادة الخامسة )

تستمر جميع الأحكام المعمول بها بقرارات رئيس مجلس الوز راء المتعلقة بخطـة الدولة الشاملة لمواجهة والحد من آثار فيرو س كورونا المشار إليهـا بالمـادة الـسابقة سارية لحين صدور إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيها وفى هـذا القرار للمتابعة لتقدير الموقف.

( المادة السادسة )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٣ شعبان سنة ١٤٤٢ ه

(الموافق ٥ أبريل سنة ٢٠٢١ م) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى