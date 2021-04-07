شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تفوز بالمركز الأول في بطولة الشهيد الرفاعي الـ 48 لألعاب القوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فازت جامعة الإسكندرية بالمركز الأول طلبة، والمركز الأول طالبات، والدرع العام لبطولة الشهيد الرفاعى الـ٤٨ لألعاب القوى، والتى تضمنت ( الجري - العدو - المشي )، والرمي ( رمح - مطرقة - جلة )، والقفز ( زانة - ثلاثى - طويل )، والوثب الرفاعي ( عالى - الحواجز ).

وبحسب بيان للجامعة أقيمت فعاليات البطولة في مركز الألعاب الأوليمبي بالمعادى على مدى اليومين الماضيين بمشاركة ٤٠ جامعة ومعهدا من الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد المصرية، بالإضافة لمشاركة مميزة لمنتخب جامعة الإسكندرية لذوى الاحتياجات الخاصة.

وهنأت إدارة الجامعة الفريق المشارك، مؤكدة أن جامعة الإسكندرية تسعى لأن تكون الأفضل على كافة الأصعدة العلمية، والرياضية، والثقافية، والفنية.

وأكدت أن الجامعة حريصة على تشجيع طلابها على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة، والمنافسات الرياضية على كافة المستويات ضمن مبادرة حرم جامعى رياضى صحى.