شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يتفوق على ليفربول والسيتي يتخطى دورتموند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضع ريال مدريد الإسباني قدماً في الدور نصف النهائي بفوزه المستحق على ضيفه ليفربول الإنجليزي 3-1 الثلاثاء بملعب «ألفريدو دي ستيفانو» في العاصمة مدريد في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وسجل البرازيلي فينيسيوس جونيور (27 و65) وماركو أسنسيو (36) أهداف ريال مدريد، والمصري محمد صلاح (51) هدف ليفربول. ويلتقي الفريقان إياباً الأربعاء المقبل في ليفربول.

وخرج مانشستر سيتي الإنجليزي بفوز صعب على أرضه على حساب بوروسيا دورتموند الألماني 2-1 بهدف قاتل للاعبه الشاب فيل فودن، وافتتح القائد البلجيكي كيفن دي بروين التسجيل لأصحاب الأرض (19)، قبل أن يرد نظيره ماركو رويس لجانب الضيوف (84) حيث بدت المباراة متجهة إلى تعادل إيجابي قبل أن يسجل فودن في الدقيقة الأخيرة (90)، ما يعد بمباراة مثيرة إياباً الأربعاء المقبل.