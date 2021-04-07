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قمة نارية بين بايرن وباريس وبورتو يواجه تشيلسي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر -     

تقام اليوم، الأربعاء، عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات المحلية والأوروبية، ضمن منافسات الموسم الكروي الجاري 2020-2021.

ويأتي على رأس تلك المباريات مواجهة بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبورتو البرتغالي ضد الإنجليزي ضمن منافسات جولة الذهاب للدور ربع النهائي من بطولة .

ونستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

دوري أبطال أوروبا

بورتو X تشيلسي – 9 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium

بايرن ميونخ X باريس سان جيرمان – 9 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium

ريال سوسيداد X أتلتيك بيلباو – 9 مساءً - beIN Sports HD 1

يوفنتوس X نابولي – 6.45 مساءً - beIN Sports HD 3

إنتر ميلان X ساسولو – 6.45 مساءً - beIN Sports HD 4

الجونة X طلائع الجيش - 3 عصراً - Ontime sports 2

وادي دجلة X البنك الأهلي - السابعة مساءاً - Ontime sports 2

الإسماعيلي X المصري - التاسعة مساءاً - Ontime sports 1

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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