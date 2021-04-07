قمة نارية بين بايرن وباريس وبورتو يواجه تشيلسي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم، الأربعاء، عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات المحلية والأوروبية، ضمن منافسات الموسم الكروي الجاري 2020-2021.

ويأتي على رأس تلك المباريات مواجهة بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبورتو البرتغالي ضد تشيلسي الإنجليزي ضمن منافسات جولة الذهاب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

دوري أبطال أوروبا

بورتو X تشيلسي – 9 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium

بايرن ميونخ X باريس سان جيرمان – 9 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد X أتلتيك بيلباو – 9 مساءً - beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي

يوفنتوس X نابولي – 6.45 مساءً - beIN Sports HD 3

إنتر ميلان X ساسولو – 6.45 مساءً - beIN Sports HD 4

الدوري المصري

الجونة X طلائع الجيش - 3 عصراً - Ontime sports 2

وادي دجلة X البنك الأهلي - السابعة مساءاً - Ontime sports 2

الإسماعيلي X المصري - التاسعة مساءاً - Ontime sports 1