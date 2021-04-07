شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد: لاعبو غزل المحلة ممنوعون من الرحيل عن النادى موسمين بفرمان إدارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد عيد المدير الفنى لغزل المحلة أن لاعبى فريقه ممنوعون من الرحيل عن النادى سواء هذا الموسم أو الموسم المقبل، قائلا فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم "توقف الدورى أثر بالسلب على أداء غزل المحلة، أداؤنا أمس سموحة لم يكن على نفس المستوى الذى كنا به قبل فترة التوقف".

وأضاف خالد عيد: "كذلك إقامة المباراة فى الثالثة عصراً بدون سبب مفهوم ودرجة الحرارة كانت عالية جدا، ومعرفش ليه نلعب العصر ونعرض اللاعيبة للإرهاق والإصابات بدون أى داع خاصة أنى لم أرى فريقا الأهلى والزمالك بيلعبوا عصراً أبدا".

وأكمل المدير الفنى لغزل المحلة: "ممنوع أى لاعب من فريقى يرحل سواء هذا الموسم أو الموسم المقبل فهذا قرار من الإدارة للحفاظ على قوام الفريق وتحقيق طموحات الجماهير".

وتعادل فريقا غزل المحلة وسموحة إيجابيا بهدف لمثله فى المباراة التى جرت بينهما باستاد المحلة فى افتتاحية الجولة الثامنة عشر للدورى .

تقدم سموحة بالهدف الأول عن طريق رجب نبيل في الدقيقة 40 من عمر اللقاء عن طريق رجب نبيل من عرضية متقنة من الجانب الأيمن وضعها اللاعب قوية برأسه داخل المرمى معلنا هدف السبق للموج الأزرق، وتعادل فتحى مبروك للمحلة من ضربة جزاء في الدقيقة 81 ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 23 نقطة في المركز العاشر بجدول الدورى، بينما ارتفع رصيد أبناء سموحة إلى 24 نقطة فى المركز السابع.