رحيله بشرط.. قائدة ليفربول ترد على مستقبل صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قالت نيامه فاهي قائدة فريق ليفربول للسيدات ولاعبة المنتخب الأيرلندي، إنه لا يوجد شيء مستحيل حول عودة "الريدز" في مباراة الإياب أمام ريال مدريد.

وكان ليفربول خسر ذهبًا من ريال مدريد بهدف مقابل ثلاثة ضمن ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يحتاج بطل إنجلترا للفوز بهدفين دون رد من أجل الوصول لدور نصف النهائي.

وأضافت قائدة فريق ليفربول للسيدات في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"الشوط الأول كان محبطًا من ليفربول، الفريق تأثر من الغيابات".

وتابعت :"لا يوجد شيء مستحيل، لدينا محمد صلاح فهو يحتاج إلى فرصة واحدة للتهديف، لكن هناك صعوبة من خلال عدم تواجد الجماهير".

وعن أسباب تراجع أداء ليفربول، أوضحت :"ليفربول تأثر بالغيابات، أعتقد أن أداء الفريق سيكون أفضل في الموسم المقبل".

وحول مستقبل نجم ليفربول محمد صلاح، ردت :"محمد صلاح أصبح أسطورة لدى ليفربول، نرغب في بقاءه وهذا رأي الجماهير أيضًا، لكن الإدارة لن تمانع من رحيل اللاعب إذا تلقى عرضًا كبيرًا".

وأنهت :"ربما ليفربول سيتعاقد مع هالاند خاصة أن الفريق واجه مشكلة في اختراق دفاعات الخصوم".

جدير بالذكر أن محمد صلاح أوضح في حوار سابق له مع صحيفة "آس" الإسبانية أنه لا يمانع من الرحيل عن ليفربول والاتجاه للعب في صفوف ريال مدريد أو برشلونة.