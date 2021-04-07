ميدو: أخطأت بالعمل في بيراميدز.. وفشلت في حل مشكلة المهدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال أحمد حسام "ميدو" المتحدث الرسمي والمستشار الفني السابق لنادي بيراميدز، إنه حاول حل أزمة المهدي سليمان حارس مرمى الفريق، مضيفًا أنه أخطأ بالعمل في بيراميدز.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "البلدوزر" المذاع عبر فضائية "الشمس"، قال ميدو: "لا أعلم إذا كان المهدي سليمان ظالم أم مظلوم، عندما توليت منصبي في بيراميدز استمعت للقصة، وحاولت التدخل لحل الأزمة".

وأضاف: "المسئولين بالنادي اتخذوا قرارا بعدم عودته واستبعاده لنهاية الموسم، تحدث معي المهدي ووعدته بمحاولة حل الأمر".

وتابع: "بالفعل أمضيت ما بين 5 لـ6 أيام أحاول حل الأمر، لكنني فشلت واعتذرت للمهدي عن عدم استطاعتي حل أزمته مع النادي".

وواصل: "نصحته بأن يظل هادئا ولا يتخذ أية قرارات انفعالية حتى يتسنى له الخروج من النادي فيما بعد بطريقة هادئة".

وعن استقالته من بيراميدز، قال: "عندما تفاوضنا بشأن الأمر، طُلب مني العمل بآلية معينة ومنحي القدرة على تنفيذ قراراتي على أرض الواقع لكنني رفضت لانشغالي بوظائف مختلفة، فاقترح عليّ المسئولين العمل كمستشار فني ورحبت ولكن هذا كان خطأ مني لأنني كنت أعتقد أن تلك الوظيفة لن تحتاج مني وقت طويل، وفي الوقت ذاته عند تطبيق العمل لم أكن أمتلك آلية تنفيذ قراراتي".

وبسؤاله عما إذا كان عُرض عليه العمل في الزمالك، أجاب: "لا لست مرشحا للعمل داخل نادي الزمالك".

جدير بالذكر أن ميدو أعلن قبل عدة أيام استقالته من منصبه في بيراميدز بعد ما يقرب من 36 يوم عمل.