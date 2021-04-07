شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يحسم موقفه النهائي من ضم محمد صلاح إلى ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم المدير الفني الفرنسي لنادي ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان موقفه من التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح من ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان محمد صلاح قد سجل هدف ليفربول الوحيد في شباك ريال مدريد في مباراة أمس الثلاثاء التي جمعت الفريقين على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في العاصمة الإسبانية في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وانتهت بنتيجة 3-1 لصالح النادي الملكي.

وكشفت صحيفة "دون بالون" الإسبانية عن الموقف النهائي للمدرب الفرنسي من فكرة التعاقد مع محمد صلاح هذا الصيف، إذ قالت إن المعلومات التي وصلتها تؤكد رغبة زيدان في ضم "الملك المصري" إلى ريال مدريد في حالة فشل الفريق في التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

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ولفتت إلى أن محمد صلاح هو البديل الأول للفرنسي كيليان مبابي على قائمة زيدان بعدما أصبح مرشحًا بقوة ليصبح هو "الجالاكتيكو" القادم في صفوف ريال مدريد.

وأضافت أن التعاقد مع محمد صلاح سيتجاوز ثمنه الـ 100 مليون يورو بحساب ثمن الانتقال بالإضافة إلى راتب اللاعب والضرائب المصاحبة.

وتابعت الصحيفة بالتأكيد على أن اللاعب المصري سيكون لديه دافعًا إضافيًا في مواجهتيه أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لإظهار صحة رؤية زيدان ورئيس الميرينجي فلورنتينو بيريز بشأنه، وهو ما بدأه بالفعل في الذهاب بتسجيل هدف فريقه الوحيد رغم الهزيمة.