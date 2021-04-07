شكرا لقرائتكم خبر عن نقص المدافعين يثير المخاوف في اتحاد جدة قبل مواجهة الهلال بالدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيكون نادي الاتحاد في حاجة إلى العثور على ثنائي متجانس وقوي في مركزي قلب الدفاع لمحاولة إيقاف انتصارات غريمه الهلال في مباراة قمة مرتقبة بالدوري السعودي للمحترفين يوم الجمعة.

وبعد سنوات من معاناة الاتحاد بطل آسيا السابق، والكفاح للهروب من الهبوط والوجود في مراكز متأخرة، فإن الفريق الملقب «بالعميد» يملك فرصة المنافسة على اللقب قبل 6 جولات من النهاية.

لكن هذه الفرصة تحتاج إلى الخروج بنتيجة إيجابية وإيقاف سلسلة من 4 انتصارات متتالية لغريمه حامل اللقب الملقب «بالزعيم» إذا كان يريد الحفاظ على آماله في إحراز اللقب لأول مرة منذ 2009.

وانتزع الهلال صدارة الدوري برصيد 48 نقطة من 24 مباراة وبفارق 3 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني، الذي اكتفى بحصد نقطة واحدة فقط في آخر 3 جولات، ويأتي الاتحاد ثالثا وله 42 نقطة.

وسيفتقد الاتحاد قلبي الدفاع أحمد حجازي، المتألق منذ انضمامه هذا الموسم من وست بروميتش ألبيون، وزياد الصحفي.

وتعرض المدافع المصري للطرد في الجولة الماضية، خلال التعادل 1-1 مع الرائد، ونال الصحفي إنذارا تسبب في إيقافه.

وما يزيد من صعوبة مهمة الاتحاد أن الهلال يملك قوة هجومية هائلة بقيادة الفرنسي بافتيمبي جوميز هداف الدوري برصيد 18 هدفا، كما أن الفريق سجل 12 هدفا في آخر 4 انتصارات متتالية.