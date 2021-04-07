شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا: أتمنى وصول الأهلي والزمالك إلى نهائي أفريقيا.. وسأشجع القلعة الحمراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مؤمن زكريا، نجم الأهلي والزمالك السابق، الشكر لرابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، على دعوته لحضور نهائي كأس الخليج العربي «كأس الخمسين»، المقرر بعد غد الجمعة، بين شباب الأهلي والنصر، على استاد الشارقة.

وقال زكريا، في تصريحات لموقع الرابطة الإماراتية: «أشكر الرابطة برئاسة عبدالله الجنيبي، وكل شخص فكر في أن أكون ضيف شرف، في نهائي كأس المحترفين، وحب الناس نعمة كبيرة، وأتمنى أن تدوم على.

وأضاف: «أحب شعب الإمارات كثيرا، ولمست مدى حبهم لي في الزيارة الحالية، والمختلفة هذه المرة، إذ سبق وزرت الإمارات، لكن كلاعب، في معسكرات إعداد أو مباريات.

وعن فرص شباب الأهلي والنصر، في الفوز بكأس المحترفين، قال: أنا متابع جيد للدوري الإماراتي، وأرى أن الفرص في نهائيات الكؤوس، دائما ما تكون متساوية بين طرفي المباراة النهائية، التي أتوقعها صعبة وقوية.

وكشف عن تلقيه عروض سابقة للاحتراف في الإمارات، بقوله: «عندما كنت لاعبا، تلقيت عرضين من ناديي الإمارات والعين، لكن لم يحصل نصيب، ولعبت في الدوري السعودي».

وعن توقعاته للأهلي والزمالك، في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، قال مؤمن: «أتمنى وصول الفريقين إلى المباراة النهائية، وسأكون فخورا إذا حدث ذلك، بأن تكون المباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي، بين فريقين مصريين».

وبخصوص الفريق الذي سيشجعه، إذا تكرر وصول الأهلي والزمالك للنهائي، أجاب: سأشجع الأهلي، أعتز كثيرا بانتمائي لهذا النادي، مع حبي وتقديري الكبير للزمالك وجماهيره، وأشكرهم على حبهم ودعمهم لي.

واختتم: «الحمد لله على الفترة التي لعبت فيها مع الزمالك، وهو نادٍ كبير، وأنا فخور وسعيد بأنني شاركته وجماهيره، فرحة الفوز ببطولة دوري وبطولتي كأس، وأتمنى لهم التوفيق في البطولة الأفريقية».