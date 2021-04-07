شكرا لقرائتكم خبر عن جمباز الأهلي يتوج ببطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج فريق الجمباز الفني «رجال» بالنادي الأهلي، ببطولة الجمهورية «الدرجة الثانية»، والتي أقيمت على صالة نادي مدينة نصر.
وجاءت نتائج الأهلي في البطولة كالتالي:
فاز عبدالرحمن محمد بالمركز الأول في منافسات «فردي عام»، بينما جاء مروان عصام في المركز الرابع.
كما فاز عبدالرحمن محمد بميداليتين ذهبيتين في منافسات «جهاز الحلق» وميدالية فضية «جهاز أرضي» ومركز سادس في «جهاز العقلة» ضمن منافسات البطولة.
ويرأس جهاز الجمباز بالنادي الأهلي محمد فؤاد حبيب، وعرفات أحمد مدربًا عامًّا، والمدربون محمد أشرف، وعمر عريضة، ومحمد زينهم.
فيما يضم الجهاز الإداري طارق حلمي مديرًا إداريًّا، ويحيى مصطفى، ووائل ياسين، وعبدالله نبيل، إداريين، ويضم الجهاز الطبي الدكتور أحمد مسعد طبيب الجهاز، ورانيا العبدإخصائية العلاج الطبيعي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
185,922
-
تعافي
143,575
-
وفيات
10,954