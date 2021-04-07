شكرا لقرائتكم خبر عن جمباز الأهلي يتوج ببطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج فريق الجمباز الفني «رجال» بالنادي الأهلي، ببطولة الجمهورية «الدرجة الثانية»، ‏والتي أقيمت على صالة نادي مدينة نصر.‏

وجاءت نتائج الأهلي في البطولة كالتالي: ‏

فاز عبدالرحمن محمد بالمركز الأول في منافسات «فردي عام»، بينما جاء مروان عصام في ‏المركز الرابع.‏

كما فاز عبدالرحمن محمد بميداليتين ذهبيتين في منافسات «جهاز الحلق» وميدالية فضية ‏‏«جهاز أرضي» ومركز سادس في «جهاز العقلة» ضمن منافسات البطولة.‏

ويرأس جهاز الجمباز بالنادي الأهلي محمد فؤاد حبيب، وعرفات أحمد مدربًا عامًّا، والمدربون ‏محمد أشرف، وعمر عريضة، ومحمد زينهم.‏

فيما يضم الجهاز الإداري طارق حلمي مديرًا ‏إداريًّا، ويحيى مصطفى، ووائل ياسين، وعبد‏الله نبيل، إداريين، ويضم الجهاز الطبي ‏الدكتور أحمد مسعد طبيب الجهاز، ورانيا العبد‏إخصائية العلاج الطبيعي.‏