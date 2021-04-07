شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع.. مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بربع نهائي دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب أليانز آرينا، في لقاء بمثابة نهائي مبكر، بعد لعب الفريقان المواجهة الختامية لنسخة العام الماضي، وفاز الألمان باللقب.

ويعاني الفريقان من الغيابات في لقاء اليوم، فيفتقد البايرن، نجميه، روبرت ليفاندوفسكي للإصابة، وسيرج جنابري لإصابته بفيروس كورونا.

أما سان جيرمان، فيفتقد لجهود أليساندرو فلورينزي، لوناردو باريديس، وماركو فيراتي وماورو إيكاردي.ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي «يويفا» التشكيل المتوقع للفريقين، والذي جاء كالتالي:

بايرن ميونخ: نوير- بافارد- سولي- ألابا- ديفيز- كيميتش- جوريتسكا- ساني- مولر- كومان- شوبو موتينج.

باريس سان جيرمان: نافاس- كيرير- ماركينيوس- كيمبيمبي- ديالو- جاي- هيريرا- دي ماريا- نيمار- مبابي - كين.