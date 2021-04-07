شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحدى الزمالك في قمة شباب السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق الشباب لكرة السلة بالنادي الأهلي «20 سنة» مباراة مهمة اليوم الأربعاء عندما يواجه فريق الزمالك في إطار منافسات نهائيات بطولة الجمهورية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثانية ظهرا، وتقام على صالة الشرقية للدخان.

ويعقد الجهاز الفني لـ«شباب سلة الأهلي» محاضرة للاعبين قبل انطلاق اللقاء لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب.