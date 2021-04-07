شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 122 مباراة جمعت الإسماعيلى والمصرى فى ديربى القناة قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يلتقى الإسماعيلى نظيره المصرى البورسعيدى في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من سيراميكا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز المصرى البورسعيدى على الطلائع بهدف دون رد في نفس الجولة.
ويحتل الاسماعيلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في لقاء وحيد وتعادل في 8 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث برصيد 26 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.
لعب الاسماعيلى والمصرى 122 مباراة حيث فاز الدراويش فى 53 لقاءًً وتعادل 44 مرة وخسر 25 مواجهة وله 163 هدفًا وعليه 106 هدفًا وكلين شيت 50 مباراة-الدورى العام
لعب الفريقين 115 مباراة فاز الدراويش 50 تعادل 42 خسر 23 له 151 هدفًا عليه 101 هدفًا كلين شيت 48 مباراة
على ملعب الإسماعيلى فاز الدراويش فى 37 تعادل 16 خسر 4 له 107 هدفًا عليه 44 هدفًا كلين شيت 27 مباراة
على ملعب المصرى فاز الدراويش 13 تعادل 26 خسر 19 له 44 هدفًا عليه 57 هدفًا كلين شيت 20 مباراة
أهداف الإسماعيلى عن طريق 70 لاعبًا بدون لاعب المصرى .. عماد سليمان 10 أهداف ، شحته 9 أهداف ، خالد القماش 7 أهداف ، على أبو جريشة 6 أهداف ، عوض عبد الرحمن وصلاح أبو جريشة وأسامه خليل ومحمد صلاح أبو جريشة 5 أهداف ، حسنى عبد ربه ومحمد فضل 4 أهداف لكلا منهما ، على لافى وإيهاب جلال ومجدى الصياد وجون أوتاكا وعبد الحميد بسيونى وعبد الله السعيد وجون آنطوى ومحمود متولى 3 أهداف لكلا منهما ، على عمر وسيد أبو جريشة وسيد بيضو وطه أبو العلا والعربى وآمين دابو وحماده المصرى وأبو طالب العيسوى وعطيه صابر وعمرو فهيم وأحمد فتحى وأحمد الجمل ومهاب سعيد وإبراهيم حسن هدفين لكلا منهما ، سيد شارلى وعبده صالح وطه أبو العلا وديمان وأميرو وزكى عبد الرحمن ورضا ويسرى طربوش والسقا وإسماعيل حفنى وهندى أبو آمين ومنصور حافظ وحسن مبارك وحسن درويش وأبو بكر غازى ومحمد حازم وطارق زين ومحمد فكرى الصغير وعاطف عبد العزيز وأدهم السلحدار وفوزى جمال وبشير عبد الصمد وأحمد فكرى الصغير ومحمد بركات ورضا سيكا وعماد النحاس وعبد الرحمن تراورى وعبد الله الشحات ومحمد عبد الواحد ومحمد حمص وأحمد صديق وكوفى ميشاك وكلاتشى وأحمد سمير فرج وشكرى نجيب ومحمد هاشم ووجيه عبد الحكيم ومحمد الشامى هدفًا لكلا منهما بجانب لاعب المصرى فى مرماهكأس مصر
لعب الفريقين 7 مباريات فاز الاسماعيلى 3 تعادل 2 خسر 2 له 12 هدفًا عليه 15 هدفًا كلين شيت مباراتين ” الخروج بضربات الترجيح مرة واحدة ”
الهدافين .. حسنى عبد ربه 3 أهداف – أحمد سمير فرج هدفًا – عمر جمال هدفًا – 7 أهداف لم يستدل عليهم حتى الآن