شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 122 مباراة جمعت الإسماعيلى والمصرى فى ديربى القناة قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الإسماعيلى نظيره المصرى البورسعيدى في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من سيراميكا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز المصرى البورسعيدى على الطلائع بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل الاسماعيلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في لقاء وحيد وتعادل في 8 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث برصيد 26 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.