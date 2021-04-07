شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. محمد صبرى مدفعجى الزمالك يحتفل بعيد ميلاده الـ47 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل، اليوم الأربعاء، محمد صبرى نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بعيد ميلاده الـ47، لاسيما أنه من مواليد 7 أبريل 1974، فى مدينة بلبيس بالشرقية، وكانت أول مباراة لمحمد صبرى مع الفريق الأول تحت قيادة الراحل محمود الجوهرى عام 1994، وتمكن صبرى من إحراز هدف صاروخى فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى، وانتهت المباراة بفوز الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما اللاعب النيجيرى إيمانويل أمونيكى، وكرر صبرى الأمر فى موسم 98_99 بهدف رائع فى شباك الحضرى حارس الأهلي حتى لقب بالمدفعجى.

ونجح محمد صبري في حصد 15 بطولة مع الفارس الأبيض منذ عام 1993 حتى عام ، 2003 حيث توج ببطولة الدورى المصرى مرتين وكأس مصر مرتين وبطولة دورى أبطال أفريقيا ثلاث مرات، وكأس السوبر المصرى ثلاث مرات، بالإضافة إلى بطولة كأس الكؤوس مرة، والسوبر الأفريقى ثلاث مرات وبطولة الإفرو أسيوى.

وشارك صبرى مع جيل تاريخى بالزمالك بالتسعينيات أبرزهم أحمد الكأس وأيمن منصور وقاسى سعيد وعفت نصار وخالد الغندور وإسماعيل يوسف وحازم إمام ونادر السيد.

ورحل محمد صبري عن صفوف الزمالك عقب 13 عاما داخل جدران الأبيض، لينتقل إلى صفوف كاظمة الكويتي على سبيل الإعارة ثم لعب في صفوف الاتحاد السكندري قبل أن يعتزل كرة القدم.

ويعد اكتشاف مصطفى فتحى لاعب الزمالك المعار لسموحة هو أحد أهم إنجازات محمد صبرى الذى اختار المجال التدريبى بعد اعتزال الساحرة المستديرة.