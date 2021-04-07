شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الطلائع والجونة قبل موقعة خالد بشارة فى الغردقة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الجونة نظيره طلائع الجيش فى تمام الثالثة عصر اليوم الأربعاء على استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بعد التعادل مع سموحة بهدفين لكل فريق بالجولة الخامسة عشرة للمسابقة فيما خسر الطلائع من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ترتيب الجونة والطلائع بجدول الدورى

يحتل الجونة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

فيما يحتل الطلائع المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

تاريخ مواجهات الجونة والطلائع

تاريخيا تعود مشاركات الفريقين إلى موسم 2009 / 2010 عندما صعد الجونة لأول مرة، لعب الفريقين 11 مباراة فى تاريخ لقاءاتهم بمسابقة الدورى، بالإضافة إلى آخر مواجهة العام قبل الماضى فى كأس مصر.

تفوق الجونة تفوقا ملحوظا بتحقيق 5 انتصارات فى الدورى، وفوز فى الكأس، مقابل ثلاثة انتصارات للطلائع، وأربعة تعادلات، سجل الجونة 18 هدفا، مقابل 18 هدفا للطلائع.

فى الموسم قبل الماضى فاز طلائع الجيش بملعبه بخماسية دون رد، ورد الجونة اعتباره بملعبه بهدفين دون رد فى استاد الجونة، وفشل الطلائع فى تحقيق أى فوز، فى حين فاز الجونة مرتين، وتعادلا في مثلهما.

يأتي الثنائي أحمد موسي كابوريا، والغاني بابا أركو في مقدمة هدافي المواجهات برصيد 3 أهداف.

التقى الفريقان فى 11 سبتمبر 2020 بالدور الثانى لدورى الموسم الماضى وفاز الطلائع بأربعة أهداف مقابل هدف على استاد جهاز الرياضة العسكرى، بينما فاز الجونة بهدفين دون رد سجلهما عمرو بركات وأكرم توفيق على استاد خالد بشارة بالدور الأول للموسم الماضى للمسابقة فى 21 ديسمبر 2019.

فيما انتهت مباراة الدور الأول لدوري هذا الموسم بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق ، سجل والتر بواليا للجونة وتعادل أحمد سمير للطلائع من ركلة جزاء فى المباراة التى أقيمت 11 ديسمبر 2020 بالجولة الاولى للمسابقة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى.

رضا شحاتة يبحث عن استعادة نغمة الانتصارات وبسيونى يرفع شعار لابديل عن الفوز

طالب رضا شحاتة المدير الفنلا للجونة لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات والعروض المتميزة بالدورى من أجل استعادة وضع الفريق بالمربع الذهبى، مشدداً على صعوبة مباراة اليوم.

فى المقابل شدد عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع على لاعبيه أن مباراة الجونة لا تقبل القسمة على اثنين فى ظل تراجع وضع الفريق بجدول المسابقة، مؤكداً ضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية الساذجة لحصد النقاط الثلاث.