شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يتحدث عن طموحاته فى مباراة سيمبا وسياسة التدوير بمؤتمر صحفى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى مؤتمرا صحفيا غدا الخميس بملعب السلام للحديث عن مباراة فريقه ضد سيمبا التنزانى، والمقرر لها بعد غد الجمعة بالجولة السادسة والختامية من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وكيف يفكر بشأن التعامل مع المباراة.

ويتحدث موسيماني خلال المؤتمر عن طموحاته من مباراة سيمبا سواء اللعب على الفوز وتحقيق الثلاث نقاط لتعويض الخسارة التى تلقاها الفريق الأحمر فى مباراة الفريقين بجولة الذهاب، أو اللعب لتقديم عرض طيب دون النظر للنتيجة باعتبار أن موقعة الجمعة بمثابة مباراة تحصيل حاصل بعد تحديد المتأهلين إلى دور الثمانية الأفريقى وكذلك تحديد ترتيب الثنائى الصاعد عن المجموعة قبل الجولة الختامية.

كما يكشف موسيمانى موقفه من الدفع بالمجموعة الأساسية للأهلى، أو منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء مستغلا غياب الدوافع فى هذه المباراة من أجل تجهيز اللاعبين الاحتياطيين والعائدين من الإصابات للمباريات القادمة، مثل والتر بواليا ووليد سليمان وناصر ماهر وأكرم توفيق وسعد سمير وطاهر محمد طاهر ورامي ربيعة وأحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن.

ويفكر موسيمانى ومعاونوه فى تطبيق سياسة التدوير بمباراة سيمبا ومنح الفرصة لعدد من اللاعبين الاحتياطيين، لاسيما أنه يواجه ضغط كبير فى المباريات خلال شهر أبريل الجارى، حيث يخوض 8 مباريات على مستوى الدورى الممتاز المصرى أو دورى أبطال أفريقيا.