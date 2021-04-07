شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. وليد سليمان حاوي من الزمن الجميل فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي من جديد إلى تدعيم صفوف الفريق الأحمر بعد فترة غياب طويلة امتدت لنحو 3 أشهر منذ تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع الأهلي في الدوري العام، حيث بثت عودة الحاوي حالة من الطمأنينة بين عشاق القلعة الحمراء الذى يثقون فى قدرات سليمان بشكل مطلق سواء من الناحية المهارية أو قدرته على توجيه زملائه بالفريق.

وليد سليمان شارك بشكل جزئي في مباراة الأهلي والمريخ السوداني التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة في دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ليحسم الأهلي التأهل إلى دور الثمانية في رحلة الدفاع عن اللقب وشارك سليمان في اللقاء بديلاً خلال الشوط الثاني وساهم مع زملائه في قلب تأخر الأهلي بهدفين لتعادل.

الذهب الذي لا يصدأ هو اللقب الأكثر واقعية لوليد سليمان، والذي يثبت مباراة بعد الأخرى أنه معدن أصيل، فمنذ انضمامه للقلعة الحمراء في أغسطس عام 2011 أصبح واحداً من الأعمدة الرئيسية للفريق الأحمر، وسواء شارك بشكل أساسي أو احتفظ به المدرب كورقة رابحة على دكة البدلاء، كان دائماً على الموعد، مؤدياً مهمته بكل اتقان لإسعاد الجماهير الأهلاوية.

صاحب الـ 36 عاماً شارك مع الأهلي في 267 مباراة منذ انضمامه إلى الفريق، نجح في إحراز 66 هدفاً، وصنع 47 هدفاً أخر لزملائه بالفريق، وخلال مسيرته لعب سليمان لثلاثة أندية، حيث كانت البداية مع بتروجت قبل أن ينتقل إلى إنبي ومنه إلى الأهلي.