شكرا لقرائتكم خبر عن متي يعفو الزمالك عن إمام عاشور .. مصدر يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن قيام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بإيقاف مام عاشور لاعب الوسط وإعلان القرار في كافة وسائل الإعلام مقصود وله مغزي، حيث يسعي المدرب الفرنسي لإيصال رسالة لكافة اللاعبين بأنه لن يكون هناك أي تهاون مع الخروج عن النص وسيتم الكشف عن العقوبات علنا حتى يتجنب اللاعبون تكرار مثل هذه الأمور في المباريات المقبلة.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون إيقاف إمام عاشور والتدريب مع فريق الشباب بسبب تجاوزه خلال مباراة الزمالك أمام مولودية الجزائر، فى الجولة الخامسة من دورى أبطال أفريقيا، والتي حسمها الأبيض بثنائية نظيفة لينعش آماله في التأهل للدور المقبل.

إيقاف إمام عاشور بالزمالك، جاء بسبب تجاوز اللاعب بعد عدم المشاركة أساسيًا فى مواجهة مولودية الجزائر، وعندما طلب منه كارتيرون إجراء عمليات الإحماء فى الشوط الثانى من المباراة ظهر إمام عاشور بشكل لم يكن مقبولا، وقام بركل لافتة الإعلانات بقدمه وهو ما رآه كارتيرون، ليقوم المدير الفنى بالاعتماد على عبد الله جمعة ونزوله بدلاً من شيكابالا.

وينوي كارتيرون العفو عن إمام عاشور قريبا خاصة بعد التزامه بالقرار والعقوبة وعدم الاعتراض عليها لكن كان يجب اتخاذ هذا الموقف لتوصيل رسالة لباقي زملائه وليكون بمثابة جرس إنذار لمنع حدوث أي تجاوز أو خروج عن النص مستقبلا.